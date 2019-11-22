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Минкультуры объявило конкурс на проектирование новой сцены МДТ в Петербурге

Исполнителю предстоит создать, в частности, генеральный план новой сцены и ее расположения на земельном участке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на разработку документации для строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) на Звенигородской улице в Петербурге. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

"Продолжение разработки рабочей документации по строительству новой сцены академического Малого драматического театра - Театра Европы. Начальная цена - 37,6 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнителю, который должен быть определен 5 декабря 2019 года, предстоит создать генеральный план новой сцены и ее расположения на земельном участке, предложить архитектурные решения для нее, включая интерьеры, а также составить планы расположения инфраструктуры.

В 2013 году дирекция заключила госконтракт с "Театрально-декорационными мастерскими" (ТДМ) на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция. Компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс, но позже договор с ней был расторгнут. Сейчас сцена находится в стадии возведения.

В начале 2018 года по инициативе Минкультуры началось расследование дела о хищении 45 млн рублей при проектировании и строительстве новой сцены МДТ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Впоследствии оперативники задержали экс-руководителя компании "Стройсоюз СВ" Максима Корнеева, предъявив ему соответствующее обвинение, в феврале прошлого года он был заключен под стражу.

По версии следствия, Корнеев похитил 45 млн рублей у ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" (2012-2018) из средств федерального бюджета и перечисленных впоследствии на счет ЗАО "ТДМ", а затем на счет ООО "Стройсоюз СВ".

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