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Фестиваль "Звуковые пути" посвятил программу "Юбиляции" 90-летию музыковеда Михаила Бялика

Концерт прошел в Доме композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Бялик был в пятницу героем вечера "Юбиляции", организованного по случаю его 90-летия Международным фестивалем новой музыки "Звуковые пути". Концерт-чествование прошел в Доме композиторов без виновника торжества, который не смог приехать на фестиваль, прислав приветствие своим коллегам.

"Я испытываю радость, гордость и одновременно смущение от того, что один из концертов фестиваля под титулом "Юбиляции" посвящен моей скромной персоне. Его репертуар составят фортепианные опусы четырех выдающихся отечественных композиторов, юбиляров нынешнего года - содействовать распространению их музыки было и остается одной из важных задач моей жизни", - написал Михаил Бялик.

В программу вошли "Пять афоризмов" Альфреда Шнитке, "Двенадцать прелюдий" Галины Уствольской, "Две прелюдии и фуги" Валерия Арзуманова, Шестая соната Бориса Тищенко.

Юбиляр дает высокую оценку фестивалю "Звуковые пути" за его поддержку новых тенденций в развитии русской музыки, демонстрацию ее достижений в контексте мировой культуры. "Преодолевая трудности, создатель и бессменный руководитель фестиваля Александр Радвилович проводит его уже 31-й раз: деяние - воистину героическое!", - считает Михаил Бялик, чьи публикации разных лет составили летопись этого музыкального праздника.

Кандидат искусствоведения, кавалер Ордена Дружбы Михаил Бялик - автор статей в российских и зарубежных энциклопедиях, монографических книг и очерков о российских композиторах, дирижерах и певцах. Постоянно выступает с рецензиями, обзорами и статьями о музыкально-театральной жизни. С 2003 года живет с семьей в Гамбурге, где продолжает профессиональную деятельность.

В программе нынешнего фестиваля "Звуковые пути" - 35 мировых и 16 российских премьер.

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