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Фестиваль российского кино пройдет в Бордо в конце ноября

Фестиваль "Вечера российского кино в Бордо" пройдет с 28 ноября по 1 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Классику советской эпохи и современные картины покажут на IX фестивале "Вечера российского кино в Бордо", который пройдет с 28 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минкультуры РФ.

"Девятый фестиваль "Вечера российского кино в Бордо" пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. В кинотеатре "Mégarama" состоятся показы более десятка российских фильмов. В рамках фестиваля французской публике покажут классику советской эпохи и современные ленты", - говорится в сообщении.

В программе фестиваля также запланированы мастер-классы, презентация книги, лекции кинокритика и обсуждения увиденного с режиссерами, актерами и продюсерами.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ, мэрии города Бордо, Департамента Жиронда, Регионального совета Новая Аквитания, Российского центра науки и культуры в Париже, а также в сотрудничестве с русско-французской ассоциацией "Перспектива".

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