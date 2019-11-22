Картину Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" представили в посольстве Италии в России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Показ шедевра итальянского художника XX века Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" состоялся в пятницу в посольстве Италии в России в преддверии открытия выставки "Лучо Фонтана. Ретроспектива" в Мультимедиа Арт музее, которая пройдет с 27 ноября по 23 февраля.

"Картина этого итальянского художника прекрасна, и мы надеемся, что продолжим с ней работу, - сказала директор музея Ольга Свиблова. - Этот художник ставит базисные и метафизические проблемы мироздания".

"Пространственная концепция" 1951 года открывает собой небольшую группу работ, выполненных Фонтаной после первых полностью пространственных экспериментов 1949 года, в которых образное намерение исследовать космическое пространство сочетается с безусловным живописным компонентом. Художник пытался уловить еще одно новое измерение по отношению к изображению земного пространства, чтобы исследовать космические или космологические видения, воспринимаемые и передаваемые критиками в виде пленительных или упрощенных образов его стремления к другому измерению.

Представлять шедевры итальянского искусства в особняке Берга, где расположено посольство, стало доброй традицией диппредставительства Италии в России. С 2011 года в посольстве проходили предварительные показы работ Рафаэля, Караваджо, Беллини, Бернини, Тициана, Тьеполо, Пьеро делла Франчески, Лотто, Брондзино, Мантеньи.

Творческий поиск художника

Выставка на площадке Мультимедиа Арт музея включает более 60 работ автора из собрания фонда его имени, итальянских музеев и частных коллекций и дает возможность проследить эволюцию творчества Фонтаны от фигуративных работ к абстракциям, разрушающим традиционное представление о картине.

По словам посла Италии в РФ Паскуале Терраччано, это самое крупное собрание произведений художника, которое позволит проследить его творческий поиск. "Уверен, что именно в России его произведения вызовут тот интерес и внимание, которого этот поиск достоин, - подчеркнул он. - Уверен, что российский зритель по достоинству оценит эту выставку".

Свиблова в свою очередь отметила, что благодаря работам Фонтаны в послевоенном итальянском и мировом искусстве произошли тектонические изменения. "Когда мы говорим о творчестве этого художника, в памяти в первую очередь всплывают работы из знаменитых серий "Разрезы" (Tagli) и "Дыры" (Buchi), - напомнила она. - Между тем, творчество Фонтаны - это не просто огромный набор инновационных приемов в использовании бесконечно разнообразных пластических материалов. Это глубокое философское размышление об окружающем нас безграничном универсуме и о том месте, которое в нем занимает стремительно меняющаяся под напором научно-технического прогресса человеческая цивилизация, а также рефлексия над тем, что есть глубинный смысл понятия "свобода".

Лучо Фонтана родился в 1899 году в Аргентине, в семье выходцев из Италии. В десять лет начал работать подмастерьем в мастерской отца, скульптора Луиджи Фонтаны. В 1929 году окончил Академию Брера в Милане, во время Второй мировой войны жил и работал в Аргентине. В 1947 году возвращается в Италию и публикует "Первый манифест спациализма" (Primo Manifesto dello Spazialismo), над которым работал вместе с критиком Джорджо Кайссерляном, философом Беньямино Йопполо и писательницей Миленой Милани. Фонтана начинает ставить вопрос взаимодействия искусства и науки, научно-технического прогресса и новых средств и форм выражения.

Экспозиция организована при поддержке посольства Италии в Москве, департамента культуры города Москвы, Итальянского института культуры в Москве, банка "Интеза Санпаоло" и компании Lavazza.