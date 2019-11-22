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Мединский: все проекты Фонда кино и Минкультуры до конца года необходимо внести в ЕАИС

Нужно внести проекты в систему, начиная приблизительно с 2011-2012 года, сообщил министр культуры

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Все кинопроекты Фонда кино и Министерства культуры до конца 2019 года должны быть внесены в Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщил в пятницу министр культуры Владимир Мединский.

"Эта система постоянно дополняется. Сейчас задача такая, чтобы до конца этого года вбить не только проекты Фонда кино, начиная приблизительно с 2011-2012 года, но и все проекты Министерства культуры", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах создана по поручению президента РФ. Система занимается сбором, учетом и обработкой информации о публичной демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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