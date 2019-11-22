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Ремонтные работы на Киностудии имени Горького оценили в 4 млрд рублей

Средства можно получить только за счет поддержки государства или от продажи непрофильных активов, рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького обойдется примерно в 4 млрд рублей. Срочные ремонтные работы студия планирует начать на собственные средства в самое ближайшее время, сообщила в пятницу журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"По самым скромным оценкам, комплексный некапитальный ремонт имущественного комплекса, расположенного на площадке по адресу ул. Сергея Эйзенштейна дом 8, будет стоить чуть больше 1 млрд рублей <...> 1 млрд - это первоочередный ремонт, превращение же здания на ВДНХ в современный студийный комплекс обойдется более 4 млрд рублей. Средства сейчас мы можем получить только за счет поддержки государства или от продажи непрофильных активов, которая осуществлялась согласно долгосрочной программе развития принятой в 2015 году и фактически не исполнявшейся. Сейчас эти продажи остановлены", - сказала она.

По словам Слащевой, удовлетворительным на данный момент можно назвать только помещения "у этажа топ-менеджмента Киностудии и этажа со съемочными павильонами". "Уровень поддерживается арендаторами, представляющими ВГТРК, Первый канал и "Газпром-медиа". При проведении ремонтных и капработ мы будем учитывать интересы арендаторов, действовать поэтапно", - добавила она.

В пресс-службе студии отметили, что срочные ремонтные работы на аварийных участках решено начать за собственные средства в самое ближайшее время, а весной 2020 года начнется благоустройство территории.

По данным пресс-службы, общая инвентаризация студии последний раз проводилась более 10 лет назад. "Денег на капитальный ремонт или реконструкцию студии и техническое обслуживание не выделялись, а если и выделялись, то не расходовались", - сказал журналистам заместитель директора киностудии по материально-техническому обеспечению Андрей Данилин, отметив, что в коридорах здания можно увидеть много устаревшего киносъемочного оборудования, большую часть которого давно нужно утилизировать.

О киностудии

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В октябре - ноябре 2019 года новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел и на данный момент студия первостепенно будет заниматься ремонтом здания и инженерных систем, которые находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Теги
РоссияСлащёва, Юлиана Юрьевна
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