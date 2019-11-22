Киностудия имени Горького планирует вернуть права на коллекцию фильмов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького планирует в течение шести-восьми месяцев пересмотреть все договоры и приступить к решению вопроса прав на ранее выпущенные фильмы. Об этом журналистам в пятницу сообщила новый генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Мы планируем пересмотреть все договоры, сделать нормальный реестр как на все арендные сервисы, так и на управление правами. Надеюсь, за шесть-восемь месяцев мы сможем со всем этим разобраться и начнем монетизировать более эффективно имущественный комплекс, начнем управлять собственными правами", - сказала она.

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В октябре - ноябре 2019 года новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел. Первым делом решили заняться ремонтом здания и инженерных систем, которые находятся в аварийном состоянии.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.