МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что никогда не жалеет о своих высказываниях, поскольку они честны.

"Вы знаете, я человек прямой и честный. К сожалению, очень часто или слишком часто говорю то, что думаю. Но опять же, к сожалению, мы можем долго говорить о журналистских стандартах, этике и так далее... к сожалению, отдельные представители желтой прессы выдернут что-то из контекста, поменяют слова местами, в печати это вообще зачастую выглядит совсем иначе, как вы знаете, чем в живой речи. И не в интересах правдивого информирования своих читателей, хайпа и кликов ради, что-то надергивают - вот об этом я сожалею. А о своих высказываниях я никогда не жалею, потому что я честен", - сказал Мединский в эфире телеканала РБК.

14 ноября во время своей лекции в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума Мединский упрекнул средства массовой информации в "хайпе" при освещении истории обвиняемого в убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова и, в частности, заявил: "Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь все спрашивают про Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?". Высказывание вызвало широкий резонанс.

В эфире РБК министр подчеркнул, что в таких случаях "надо брать контекст, что говорилось до и после". "Это было не утверждение, а риторический вопрос, адресованный аудитории, многократно спрашивавшей меня и про первое, и про второе. Я просто хотел дать понять, и меня услышала, на самом деле, аудитория и очень хорошо восприняла этот разговор, что любой творческий образ - "Джокер", любая идея, тем более талантливо исполненная, имеет реальное выражение и может иметь реальные последствия", - сказал Мединский.

Он напомнил, что несколько лет назад на одном из показов фильма про Бэтмена в США юноша в гриме Джокера убил 12 человек. "Вот так он воспринял свой образ. Поэтому когда мы занимаемся гвалтом, хайпом, скрытым оправданием психа-убийцы, надо быть очень осторожным в этом - даже в отношении вымышленного героя. Я привел пример, как это становится явью", - добавил Мединский.