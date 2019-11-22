Мединский ожидает кадровых решений после ротации совета директоров "Ленфильма"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский ожидает смены руководства "Ленфильма", которая, по его мнению, произойдет вслед за изменениями в составе совета директоров киностудии.

"Вопрос менеджмента "Ленфильма" - это прерогатива совета директоров, там около 10 человек <...> Я думаю, что произойдет ротация совета директоров, который проведет аудит и примет соответствующее решение", - сказал министр в прямом эфире телеканала РБК в пятницу.

Он подчеркнул, что "у киностудии есть, однозначно, и определенные достижения за последние годы, есть и недостатки в работе".

По его словам, министерство следит за ситуацией в киностудии и готово будет дать соответствующие инструкции "своим членам совета директоров".

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации. 20 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что представитель ВТБ может войти в совет директоров киностудии.