Кабардинский государственный драмтеатр стал победителем фестиваля "Южная сцена"

НАЛЬЧИК, 22 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Продавец дождя" Кабардинского государственного драматического театра имени А. Шогенцукова стал победителем Международного фестиваля национальных драматических театров "Южная сцена", который проходил в Кабардино-Балкарии (КБР) с 17 по 22 ноября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минкультуры КБР.

"Члены жюри лучшей постановкой фестиваля признали спектакль "Продавец дождя" режиссера-постановщика Руслана Фирова Кабардинского государственного драматического театра имени А. Шогенцукова. В фестивале принимали участие коллективы театров из всех семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также Адыгеи, Абхазии и Южной Осетии", - сказали в пресс-службе.

В номинации "Лучшая сценография" победила работа Адыгейского национального театра им. И. Цея "Кавказский меловой круг" (Б. Брехт). Победителями номинации "Лучший режиссер" стали заслуженный деятель искусств КБР Роман Дабагов, Аубекир Мизиев и заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.

В номинации "Лучшая мужская роль" отмечены актер Балкарского государственного драмтеатра имени К. Кулиева Мажид Жангуразов, заслуженный артист РФ, актер Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Казбек Губиев. В номинации "Лучшая женская роль" победителями стали заслуженная артистка КБР Фатима Чехмахова, а также заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженная артистка Республики Абхазия Асиет Вайкок.

За яркое праздничное воплощение классической комедии Лопе де Вега "Валенсианская вдова" жюри вручило Ставропольскому Академическому театра драмы им. М. Ю. Лермонтова орден "Знак почета".

Фестиваль проходил с 17 по 22 ноября. Показы спектаклей были бесплатными для всех желающих. Цель мероприятия - укрепление творческих связей национальных театров СКФО, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.