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Вахтанговский "Евгений Онегин" потряс Стамбул

Для выступлений московским артистам был предоставлен большой зал Стамбульского Центра исполнительских искусств Зорлу, рассчитанный на 2 тыс. мест

СТАМБУЛ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Евгений Онегин" Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, показанный 21 и 22 ноября в рамках международного театрального проекта "Золотая маска" в Стамбуле", вошел в историю Стамбульского международного фестиваля искусств как "великое потрясение". Об этом в интервью ТАСС заявила директор смотра Леман Илмаз, оценив очень живую, восторженную реакцию турецких зрителей, обычно сдержанных на публичное проявление чувств.

"Евгений Онегин", поставленный художественным руководителем Театра Вахтангова Римасом Туминасом в 2013 году и сразу ставший одним из бесспорных хитов этого театра, был дважды показан в Стамбуле. Для выступлений московским артистам был предоставлен большой зал Стамбульского Центра исполнительских искусств Зорлу, рассчитанный на 2 тыс. мест, и оба раза здесь наблюдался аншлаг.

Роли в спектакле исполнили Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Олег Макаров, Василий Симонов, Евгения Крегжде, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Артур Иванов, Елена Мельникова, Алексей Кузнецов, Юрий Шлыков и другие. Завершался "Онегин" овацией, причем, зрители аплодировали стоя, вызывая артистов на бис и не жалея голосов на крики "браво".

"После первого "Онегина" актеры выходили на поклоны четыре раза. Для нашей публики это очень хорошая реакция", - отметила директор стамбульского фестиваля. "А после второго спектакля артистов вызвали на бис восемь раз! Это случай практически беспрецедентный. Значит, спектакль очень понравился зрителям", - добавила она.

Говоря о личных впечатлениях, Илмаз призналась, что сама была потрясена, когда впервые увидела вахтанговского "Онегина" в Москве. "Мы решили обязательно отобрать этот спектакль для показа на нашем фестивале. И сейчас, когда я посмотрела "Онегина" в Стамбуле, я испытала катарсис", - поделилась директор стамбульского фестиваля.

Со своей стороны, президент "Золотой маски", народный артист РФ Игорь Костолевский тоже не скрывал эмоций. "Первый раз я видел вахтанговского "Евгения Онегина" на премьере, и он меня поразил. Спектакль замечательный, его поставил замечательный режиссер, в нем играют замечательные актеры, он очень живой и талантливый. И сейчас, когда я смотрел его в Стамбуле, у меня несколько раз перехватило дыхание от волнения", - сказал ТАСС знаменитый актер.

Продолжение следует

Костолевский напомнил, что проект "Золотая маска" в Стамбуле" стартовал 18 ноября, когда был показан спектакль "Все пути ведут на Север" Театра "Балет Москва", который с интересом был принят турецкой публикой. "Успех упрочил спектакль "Цирк" Театра наций, который был представлен 19 ноября", - продолжил президент "Золотой маски", отметив, что проект завершится 23 ноября спектаклем Театра наций "Иранская конференция".

"Мы уже во второй раз проводим проект "Золотая маска" в Стамбуле". Первый раз это было в 2018 году, когда мы привезли "Гамлет/Коллаж", где все роли исполняет один артист - Евгений Миронов. Теперь нам удалось привезти уже четыре спектакля трех ведущих российских театров", - подчеркнул Костолевский. Он убежден, что проект "Золотая маска" в Стамбуле" должен получить продолжение в следующем году.

Это мнение полностью разделяет директор Стамбульского международного фестиваля искусств Леман Илмаз. "У зрителей есть интерес к русскому театру, поэтому мы планируем и в следующем году продолжить сотрудничество с "Золотой маской", - подтвердила она.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль выезжает с 2005 года.

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