Хоровые коллективы из Владимира и Нижнего Новгорода признали лучшими на фестивале в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Владимирская капелла мальчиков Дворца детского-юношеского творчества получила Гран-при детской номинации Всероссийского хорового фестиваля, камерный хор "Нижний Новгород" признан лучшим во взрослой группе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Музея Победы в Москве, где проходил смотр.

"По решению жюри, которое возглавлял народный артист России, профессор Лев Конторович, Гран-при фестиваля среди детских хоров вручили Владимирской капелле мальчиков Дворца детского-юношеского творчества, Гран-при среди взрослых хоров - камерному хору "Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Всего в пятом по счету фестивале приняли участие более 1,5 тыс. профессиональных и любительских коллективов.

Всероссийский хоровой фестиваль был создан в 2014 году с целью популяризации хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранения отечественных традиций вокально-хорового искусства.