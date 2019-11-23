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Театр имени Веры Комиссаржевской показал премьеру спектакля "Обломов" по Ивану Гончарову

Роман инсценировал и поставил главный режиссер театра Леонид Алимов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Обломов" как вполне актуальная история из русской жизни пополнил в воскресенье репертуар петербургского Академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской. Роман Ивана Гончарова инсценировал и поставил главный режиссер театра Леонид Алимов, тяготеющий к большой литературе.

"В каждую историческую эпоху поразительно меняются оценки главного героя и всех персонажей этой книги. Ее парадокс состоит в том, что, когда начинаешь погружаться в историю Обломова, он нам становится важен как большая личность, как срез русского характера. И еще я глубоко убежден, что другой главный герой романа и другой положительный герой - это Штольц. Может быть, я не буду оригинальным, но в Штольце (об этом мы тоже делаем спектакль) и Обломов, и сам автор Гончаров грезит о новом человеке и видит в людях такого типа будущее России", - рассказал в беседе с журналистами режиссер-постановщик.

Как считает исполнитель роли Обломова актер Егор Бакулин, "каждый из нас в какой-то момент жизни является Обломовым, в какой-то другой - Штольцем. Когда мы зрителя цепляем, когда мы спрашиваем: "Вы видите сейчас себя в этом?" - если зритель задумается над ответом, это будет наша самая большая победа и удача". У Обломова, безусловно, есть то, чему сейчас всем хорошо бы научиться: у него есть чистота души. "Я думаю, что все мы встречаем в своей жизни Штольцев. Более того, для кого-то мы сами Штольцы, а для кого-то Обломовы", - полагает исполнитель роли Штольца Родион Приходько.

Сценографию и костюмы спектакля создал заслуженный художник России Владимир Фирер. Художник по свету - Денис Солнцев. В спектакле играют заслуженные артисты России Наталья Четверикова, Анатолий Горин, Евгений Иванов, артисты Елена Андреева, Елизавета Нилова, Ангелина Столярова, Елизавета Фалилеева, Игорь Андреев.

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