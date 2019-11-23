Фестиваль короткометражного кино в Нижегородской области посвятили Александру Невскому

ТАСС, 23 ноября. Первый фестиваль короткометражного кино имени Александра Невского открылся в субботу в Городце Нижегородской области. На нем представят 20 кинолент, сделанных в жанре патриотического и семейного кино, сообщила журналистам на открытии фестиваля замминистра культуры региона Алла Забегалова.

"Выбор Городца не случаен: в 2021 году мы будем отмечать не только 800-летие Нижнего Новгорода, но также и 800 лет со дня рождения князя Александра Невского, который в Городце принял монашеский постриг и умер. Здесь же он сказал свои очень важные слова: "Всем русичам жить одним сердцем". Сегодня мы собрали в Городце кинематографистов, актеров на фестиваль патриотического, семейного кино", - отметила Забегалова.

В конкурсную программу фестиваля включены короткометражные фильмы для семейного просмотра, снятые в 2018-2019 годах. "В программе у нас 20 фильмов, снятые как дебютантами, так и режиссерами, у которых уже есть несколько картин, есть фильмы - победители российских киносмотров. На фестивале будет работать жюри, председателем которого является [актриса и телеведущая] Олеся Судзиловская. Награды будут вручаться в пяти номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру и операторскую работу", - сообщила ТАСС генеральный продюсер фестиваля Екатерина Михайлова.

Она отметила, что зрители также смогут участвовать в голосовании за лучший фильм, его победитель получит приз зрительских симпатий. Фестивальные показы будут проходить 23 и 24 ноября не только в Городце, но и еще в 19 районах Пензенской области.

Городецкий фестиваль включен в программу празднования 800-летия Александра Невского.