Чеченский ансамбль танца "Вайнах" впервые выступит в трех городах Коми

СЫКТЫВКАР, 23 ноября. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах", который отметил в этом году 80-летие, впервые даст концерты сразу в трех города Республики Коми - в Усинске, Печоре и Сыктывкаре. Об этом сообщил ТАСС в субботу организатор выступлений Артем Егоров.

"Ансамбль "Вайнах" приехал в Коми в полном составе, 52 человека. Коллектив в третий раз выступит в Сыктывкаре, а в Усинске и Печоре - впервые. Артисты покажут номера из своей новой юбилейной программы, в том числе яркие постановки с ножами и кинжалами, а также "золотые" номера. На предыдущих выступлениях публика в Сыктывкаре принимала коллектив очень тепло, на нынешних концертах также ожидается аншлаг", - сказал ТАСС Егоров.

По его словам, ансамбль выехал на своем двухэтажном автобусе вечером 20 ноября из Грозного, 22 ноября подъехали к Сыктывкару и, минуя его, отправились в Сосногорск, чтобы там сесть в прицепной вагон поезда и добраться до Усинска. В субботу ансамбль выступил в Усинске, оттуда артисты вновь садятся в прицепной вагон, чтобы доехать до Печоры и выступить там с концертом в воскресенье. Из Печоры коллектив поедет на своем автобусе в Сыктывкар, где концерт запланирован на вечер 25 ноября.

"Через такие сложности приходится пройти, трое суток в дороге. Весь реквизит, костюмы с собой <...> После концертов в Коми артисты отправятся в Киров и другие города России", - рассказал импресарио.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 80 лет истории коллектив дважды приостанавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.