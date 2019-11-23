Концерт в честь 95-летия со дня рождения Окуджавы прошел в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Ирина Муравьева, Алика Смехова, Дмитрий Назаров и другие известные актеры и музыканты исполнили в субботу в зале имени Чайковского песни и стихи Булата Окуджавы (1924-1997) в честь 95-летия со дня рождения барда. Слушатели встретили артистов переполненным залом, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом мероприятия представитель концертного зала имени Чайковского отметила в беседе, что корреспонденту ТАСС очень повезет, если он найдет свободное место, потому что продан был весь зал. И действительно, в фойе на первом этаже поклонники творчества барда, которым не достался входной билет, начали расставлять раскладные стулья, чтобы посмотреть трансляцию концерта.

"Концерт делается силами Музея Булата Окуджавы в Переделкине и Фонда Булата Окуджавы. Мероприятие является инициативой и трудом вдовы поэта Ольги Владимировны Окуджавы. Концерт проводится в 20-й раз, он юбилейный и посвящен 95-летию Булата Окуджавы", - сказал ТАСС режиссер программы концерта Олег Кленин.

Собеседник агентства отметил, что в концерте традиционно принимают участие "лучшие представители российской культуры". "В этом году помимо наших артистов будет еще две рок-группы - одна из Польши, другая из Германии. Они увлечены творчеством Булата Окуджавы, поют его на своих языках, выпускают записи", - добавил он.

"Заезжий музыкант"

Концерт начался с трансляции видео, на котором Булат Окуджава поет песню "Заезжий музыкант", по окончании исполнения зал разразился аплодисментами.

На сцену Концертного зала имени Чайковского в этот вечер выходили певцы Олег Погудин и Елена Камбурова, актрисы Светлана Крючкова, Евгения Симонова, Ирина Муравьева, Алика Смехова, Юлия Ауг, актер Дмитрий Назаров и многие другие. Прозвучали песни и стихи Окуджавы, в том числе "Капли датского короля", "Молитва", "Женюсь, женюсь", "По Смоленской дороге...". Специальными гостями стали немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy.

Исполнение легендарной "Песенки кавалергарда" слушатели встретили овациями и криками "браво". Громче аплодисменты были только, когда на сцену вышла Светлана Крючкова. "Для нас последняя суббота ноября - это святой день. Мы с моим сыном - гитаристом Александром Крючковым - стараемся так спланировать свои гастроли, чтобы обязательно оказаться в эту субботу здесь, в Москве, в этом зале. Обычно я читаю поздние стихи, но сегодня у меня ностальгия по раннему Окуджаве", - сказала она и начала петь.

Антракт

Во время антракта корреспондент ТАСС пообщался с гостями вечера. "Исполнение хорошее, мы вспоминаем то время, это наша молодость, артистам удалось воссоздать ту атмосферу. Песни Окуджавы отличались проникновенностью поэзии, хотя, казалось бы, он говорил всегда о простом", - рассказала инженер Елена Белоконь, которая пришла на концерт вместе с мужем Вячеславом.

Молодые юристы Сергей, Михаил и Мария специально приехали из Санкт-Петербурга, чтобы послушать концерт. "Мы поем, слушаем и получаем удовольствие от песен Булата Окуджавы, его творчество понятно русскому сердцу и слуху, оно отзывается в душе. Мы специально приехали сюда из Петербурга, чтобы услышать вживую исполнение любимых песен и подпевать. В его песнях есть особая душевность, которой нет у большинства современных исполнителей", - поделились гости из Петербурга.

В начале второго отделения был показан 18-минутный фильм по мотивам специального проекта ТАСС "Булат Окуджава. Виртуальный квартирник", приуроченного к 95-летию поэта и исполнителя. Основная задача проекта - продемонстрировать, что ценности и творчество Булата Окуджавы - вне времени. В фильме Юрий Стоянов, Светлана Сурганова, Евгений Князев и Андрей Макаревич рассказали о том, как познакомились с творчеством Окуджавы, что оно значит для них, а также исполнили любимые песни в собственном прочтении.

Концерт был благотворительным, вырученные средства пойдут в пользу фонда.

О барде

Булат Окуджава - советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года. Один из основоположников жанра авторской песни. Наиболее известен как автор и исполнитель песен "До свидания, мальчики", "Ваше благородие, госпожа Удача", "Нам нужна одна победа", "Песенка кавалергарда".

Автор сборников стихов "Веселый барабанщик", "Зал ожидания", сборников повестей и рассказов "Фронт приходит к нам", "Путешествие дилетантов", сценариев фильмов "Женя, Женечка и "Катюша" (совместно с режиссером Владимиром Мотылем) и "Верность" (совместно с Петром Тодоровским).

Композиции Окуджавы звучат в фильмах "Белое солнце пустыни", "Белорусский вокзал", "Кортик", "Соломенная шляпка", "Приключение Буратино" и многих других. Поэт скончался в июне 1997 года на 74-м году жизни.