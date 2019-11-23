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Сергей Стадлер проведет марафон из всех симфоний Шуберта

Эскиз этого проекта Стадлер представил на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Все девять симфоний Франца Шуберта (1797-1828) прозвучат в воскресенье в зале Академической капеллы в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. Он продолжит свой масштабный музыкальный цикл "Симфонические марафоны".

"Главным героем шестого марафона станет Франц Шуберт - первый романтик и последний классик, в музыке которого слились мироощущение титана и острое переживание своей непохожести на других. Вероятно, именно поэтому он до сих пор остается одной из самых загадочных фигур в истории культуры", - сказал Стадлер.

Эскиз этого проекта маэстро представил на минувшей неделе на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

За свою короткую жизнь (он прожил всего 31 год) Франц Шуберт девять раз обращался к жанру симфонии. Но всех их впервые исполнились уже после его смерти. Чаще других в концертах исполняется его Восьмая (неоконченная) симфония (1822), которую не раз пытались завершить композиторы разных стран, в том числе и России. Петербургский концерт-марафон будет проходить с 16:00 до 22:30. Купив один билет, зритель получает возможность посетить все входящие в его программу концерты или выбрать тот концерт, программа которого покажется ему наиболее интересной.

Концерты "Марафона" - одного из самых масштабных проектов "Петербург-Концерта" - регулярно проводятся с 2014 года. Они стали одной из культурных традиций города. Особенно масштабным был марафон 2017 года, посвященный симфоническому наследию Бетховена. Он длился более 8 часов и официально признан рекордом России как "самый продолжительный симфонический концерт из произведений одного автора в исполнении одного оркестра под управлением одного дирижера".

Этот беспрецедентный в музыкальной истории России проект стал хорошим творческим испытанием для самого молодого в Петербурге симфонического оркестра, которым Сергей Стадлер руководит с 2013 года.

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РоссияСанкт-Петербург
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