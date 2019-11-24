Русский музей открыл для богослужений церковь Михайловского замка в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил в воскресенье Храм Михайловского (Инженерного) замка в Петербурге. Первая церковная служба в дворцовом храме, который долгие годы не использовался по назначению, состоялась после подписания соглашения между Русским музеем и Санкт-Петербургской епархией.

"Сегодня мы совершили подписание договора о том, чтобы вместе сотрудничать в деле духовного возрождения наших идей. Петербург - это особый город, где во многих учреждениях были православные храмы, сейчас они возрождаются - и в воинских частях, в учебных и социальных учреждениях, и конечно в культурных учреждениях. Здесь появился храм, в котором будут совершаться богослужения для тех, кто трудится в этом музее", - сказал журналистам митрополит Варсонофий.

Как рассказал директор Русского музея Владимир Гусев, идея возродить храм появилась сразу после передачи Михайловского замка Русскому музею 25 лет назад, но для этого необходимо было провести реставрацию.

"25 лет назад, когда Михайловский замок передали Русскому музею, мы впервые вошли сюда. Не могу сказать, что мы вошли в церковь - мы вошли в складское помещение. Был Дмитрий Лихачев, был Анатолий Собчак, был митрополит. Тогда мы пообещали, что церковь будет возрождена, восстановлена такой, какой она была задумана. Мы наше обещание выполняем", - отметил Гусев.

Храм в замке

Церковь Михайловского замка будет использоваться как домовый храм, сообщил ТАСС заведующий отделом живописи XVIII - 1-й половины XIX веков Русского музея Григорий Голдовский. По музейным условиям, в храме одновременно смогут присутствовать не более 60 человек, поэтому для всеобщего посещения прихожан его открыть нельзя. Но интерьеры церкви будут доступны для посетителей Михайловского замка.

"Храм будет открыт на богослужения для сотрудников Русского музея и для приглашенных людей, в остальное время он действует как экспозиционное помещение, то есть он открыт для всех посетителей, которые приходят в музей", - пояснил он. В год предполагается проводить пять-шесть служб по крупным престольным праздникам", - сказал Голдовский. Он также добавил, что в дальнейшем продолжится реставрация церкви с воссозданием царских врат.

При строительстве Михайловского замка в конце XVIII века для императора Павла I церковь Архангела Михаила была определена придворной. В богослужениях принимали участие только императорская семья и узкий круг приближенных лиц. Интерьеры храма отличались богатым убранством. В марте 1801 года, после смерти императора Павла I, церковь закрыли.

После передачи Михайловского замка Главному инженерному училищу в 1822 году церковь Архангела Михаила была переведена из придворного ведомства в епархиальное и стала выполнять функции домового храма училища.

В 1918 году церковь Архангела Михаила закрыли для богослужений, наиболее ценные художественные предметы передали в музейный фонд. До передачи дворца Русскому музею помещение церкви использовалось под склад, позднее в нем располагались различные проектные организации.