Московский театр мюзикла представит спектакль о телеконкурсах и рэп-батлах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьера русско-канадского мюзикла "ПраймТайм!" о телевизионных конкурсах и рэп-батлах состоится в Московском театре мюзикла 5 марта 2020 года, сообщил в понедельник журналистам художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Это первый российский мюзикл, который написан по оригинальному либретто с оригинальными стихами и музыкой, о сегодняшней российской жизни. Для кого-то это будет спектакль про телевидение или про телевизионные конкурсы, для кого-то - о рэп-батлах и клубах, где они проходят", - рассказал он.

По сюжету, девушка Аня мечтает сбежать из своего провинциального городка, чтобы принять участие в крупнейшем вокальном телеконкурсе страны, стать первой девушкой, победившей в рэп-батле, или попасть в труппу столичного театра. "Это, действительно, один из тех бродячих сюжетов про Золушку, которая хочет стать принцессой, - заметил Швыдкой. - Это мюзикл о сегодняшней жизни, которой живем все мы, где много разного рода соблазнов и мифов. О молодых людях, которые вступают в эту жизнь, хотят утвердиться, и этот путь не такой простой, как кажется тем, кто смотрит за блистательными телешоу".

Проект станет уже вторым после "Принцессы цирка", созданным вместе с канадским театром-цирком "7 пальцев". Над постановкой будут работать режиссер Себастьян Солдевилья и композитор Максим Лепаж. "Может быть, во многом благодаря тому, что у Максима большой опыт работы с цирком, в его музыке есть цирковая непринужденность и оригинальность, не похожие на классические мюзиклы, - считает лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, написавший стихи для постановки. - Приятно, что спектакль о современной жизни, поэтому можно пользоваться современных языком - достаточно жестким".

Несмотря на то, что темой спектакля станет рэп-среда, где не редко употребление ненормативной лексики, в мюзикле не будет брани. "Раздеваться тоже никто не будет", - подчеркнула сорежиссер спектакля, арт-директор Московского театра мюзикла Марина Швыдкая.

Либретто написала сценарист Елена Киселева. Музыкальным руководителем выступает Татьяна Солнышкина. В постановке заняты около 60 артистов, в основном те, кто уже работал с Московским театром мюзикла. Бюджет спектакля составит порядка 145 млн рублей, сообщил гендиректор театра Александр Новиков.