Вот на что способна любовь. Тине Тёрнер — 80 лет

В 1970-е музыканты серьезно настроились на рок и стали записывать каверы, в том числе на прославленную Come Together The Beatles. Тогда же родился один из главных хитов Тины — кавер на песню группы Creedence Clearwater Revival Proud Mary. Он же и принес ей первую статуэтку Grammy за "Лучшее исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-энд-блюз".

Камбэк случился в середине 80-х. Это событие, наверное, назовут "изумительным возвращением в истории рок-музыки", как говорят критики. В 1984 году Тина выпускает свой самый успешный сольный альбом — Private Dancer, который разошелся по всему миру тиражом 11 млн копий. На следующий год она получила четыре премии Grammy, а сингл What's Love Got to Do with It звучал из каждой форточки. Тогда же она отыграла огромное мировое турне, выпустила видеозапись концерта, снялась в одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 3: Под куполом грома", а также записала для него саундтрек We Don't Need Another Hero, который получил Grammy и "Золотой глобус".