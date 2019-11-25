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Фильмы-призеры фестиваля "Лампа" покажут в ООН 20 февраля 2020 года

Все конкурсные работы отражают актуальность Целей устойчивого развития, принятых странами-членами ООН в 2015 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фильмы-призеры международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов "Лампа" покажут в ООН 20 февраля 2020 года. Об этом сообщила организатор кинофестиваля, гендиректор Международного центра социальных инноваций "Вектор дружбы" Ольга Зубкова, выступая на форуме устойчивого развития "Общее будущее".

"20 февраля 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится кинопоказ фильмов-призеров кинофестиваля "Лампа" по итогам 2019 года, будут представлены в штаб-квартире ООН, она вошла в план празднования 75-летия Победы ООН", - заявила она.

Зубкова отметила, что ООН впервые обратила внимание на фестиваль, организованный Россией, еще в 2018 году, когда впервые включила в официальный отчет организации. "ООН вдруг увидела, что Россия выступает страной, которая создала условия и площадку, на которую заходит огромное количество стран и говорит на одном понятном языке, и никто не конкурирует друг с другом", - сказала она.

Кинофестиваль "Лампа" проходит ежегодно. В текущем году работы прислали из 132 стран мира, призерами стали 25 работ. Церемония награждения призеров фестиваля в этом году проходила 18 октября. Все конкурсные работы отражают актуальность Целей устойчивого развития, принятых странами-членами ООН в 2015 году. По данным организаторов мероприятия, самыми популярными темами, освещаемыми в фильмах фестиваля, являются ликвидация нищеты, достижение хорошего здоровья и благополучия и качественное образование.

Форум устойчивого развития "Общее будущее" проходит в Москве 25 ноября. Среди ключевых тем форума - обсуждение национальной системы показателей целей устойчивого развития Повестки-2030, принятой в 2015 году странами-членами Организации Объединенных Наций (ООН). Повестка носит глобальный характер и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

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