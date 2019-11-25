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Совместная выставка художников России и Китая "Моя Родина" открылась в Пекине

Экспозиция состоит из 46 картин

ПЕКИН, 25 ноября. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Совместная выставка российских и китайских художников "Моя Родина" открылась в понедельник в Пекине. Приуроченная к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая экспозиция состоит из 46 картин, 26 из которых привезли в Китай члены Союза художников Санкт-Петербурга.

Выставка проходит в музее художеств на территории Пекинского педагогического университета. Экспозиция включает работы 15 авторов, среди них председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов, Петр Конош, Александр Гришин, Виктор Ямщиков и Ольга Нестерова. С китайской стороны - известный в КНР искусствовед Ван Чжун, Ван Теню, Гу Цзун, Чжэн Гуансюй, Хуан Цзолинь, Ли Пин, Жун Сухэ, Юй Аньдун, Лю Ли и Ляо Чжэндин.

"Картины русских художников, принявших участие в этой выставке, позволили нам ощутить уникальное очарование искусства и культуры Санкт-Петербурга", - сказал на церемонии открытия участник выставки, декан факультета дизайна и искусств Пекинского педагогического университета Гу Цзун. Он также отметил, что "многие китайские художники, чьи работы вошли в экспозицию, являются выпускниками российских вузов". "По возвращении на родину они добились немалых творческих успехов, по-новому восприняли элементы национальной культуры", - указал Гу Цзун.

Язык взаимопонимания

Как сказал на церемонии открытия председатель правления Союза художников Санкт-Петербурга Андрей Базанов, несмотря на небольшой масштаб выставки, ее значение очень высоко. "Проведение выставки особенно важно, когда мир кипит, когда страны наказывают друг друга санкциями", - отметил Базанов. По его словам, "самый простой язык взаимопонимания - это язык искусства, изобразительного искусства". "Когда мы друг друга понимаем, когда нам интересны культуры друг друга, эти отношения должны развиваться", - указал председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников.

Частица родины в Китае

По словам присутствовавшей на мероприятии первого секретаря посольства РФ в КНР Ирены Гаввы, благодаря большому количеству пейзажей осенней, зимней, весенней и летней природы, "на выставке чувствуешь себя как дома - в России".

Она также указала на то, что в этом году по случаю празднования 70-й годовщины установления дипотношений России и Китая совместных художественных проектов "много как никогда". "Такое насыщенное и многообразное сотрудничество вносит большой вклад в продвижение культурных связей между двумя странами", - подчеркнула Ирена Гавва.

На церемонии открытия выставки также присутствовали представители художественных кругов Китая, преподаватели институтов искусства КНР, журналисты двух стран, а также студенты - учащиеся факультетов живописи китайской столицы.

Экспозиция будет открыта для публики до 30 ноября.

Теги
РоссияКитай
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