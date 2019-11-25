Михайловский театр в Петербурге впервые обратился к опере "Аида" Джузеппе Верди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Михайловский театр показал в понедельник первую оперную премьеру сезона - спектакль "Аида", одно из самых репертуарных творений Джузеппе Верди. Это третье произведение классика мировой оперы на михайловской сцене, где идут также "Бал-маскарад" и "Травиата".

"Моей задачей было представить публике настоящую итальянскую оперу в современной эстетике", - сказал в беседе с журналистами музыкальный руководитель и дирижер спектакля Александр Ведерников. По его словам, "партитура "Аиды" - интереснейший драматургический и музыкальный материал, изобилующий эффектами и необычный по этнографической привязке. Здесь есть сценический оркестр, закулисные хоры, инструменты, вынесенные на сцену".

Серия премьерных показов собрала звездный состав солистов. Так, заглавную партию исполнила украинская певица Татьяна Мельниченко, которая многие годы живет в Италии и поет многие сопрановые партии мирового репертуара, в том числе в операх Верди "Бал-маскарад", "Набукко", "Дон Карлос". В партии Аиды она выступила впервые. Ее партнером в партии Радамеса стал итальянский певец Риккардо Масси, которого называют одним из ведущих "вердиевских" теноров современности. Роль Амнерис исполнила солистка Михайловского театра лауреат международных конкурсов Олеся Петрова, которая пела эту партию на разных сценах - от Арены ди Верона до Новозеландской оперы.

Поставил спектакль московский режиссер Игорь Ушаков в дуэте с художником-постановщиком Мариусом Някрошюсом. Своебразной "подсказкой" для образного решения спектакля послужили рисунки и гравюры XIX века, рассказывающие о находках французских археологов при раскопке египетских древностей. Сочетание золотого и черного, меняясь от сцены к сцене, переносит зрителей во дворец фараона, на берег Нила, в хижину эфиопской рабыни. Цветовое решение поддерживают костюмы, автором которых является Надежда Гультяева.

Опера "Аида" постоянно присутствует на театральной афише Петербурга. В Мариинском театре она исполняется ныне двух вариантах: на исторической сцене с 1998 года - в постановке Алексея Степанюка и в Концертном зале Мариинского с 2011 года - в прочтении Даниэле Финци Паски.