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Умер писатель Михаил Хейфец

Ему было 85 лет

ТАСС, 25 ноября. Советский писатель и диссидент Михаил Хейфец в ночь на понедельник умер в Иерусалиме на 86-м году жизни. Об этом со ссылкой на его дочь Наталью сообщил "9-й канал" израильского телевидения. По ее словам, писатель страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Как напоминает телеканал, Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, где впоследствии окончил литературный факультет Педагогического института имени А.И. Герцена. Писатель, работавший школьным учителем, трудился над книгами про народовольцев, которые издавались в журналах "Советский писатель" и "Молодая гвардия".

Хейфец был близким другом поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 1960-70-х годов. В 1974 году его привлекли к уголовной ответственности по статье об антисоветской пропаганде и агитации и приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения за предисловие к пятитомнику Бродского, а также за хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года". В 1980 году, отбыв полностью срок, Хейфец уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжил литературную работу, выпускал книги и работал в газетах.

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Израиль
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