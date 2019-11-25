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В Сирии представили архитектурную выставку о сходстве Пальмиры и Санкт-Петербурга

На выставке представили фотографии XIX века из научного архива ИИМК РАН, а также репродукции английских и французских гравированных панорам и архитектурных чертежей Пальмиры, изданных в XVIII - начале XIX веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Российские археологи и архитекторы представили в Дамаске выставку, на которой сравнили архитектуру Санкт-Петербурга и Пальмиры, сообщила в понедельник пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Открытие выставки состоялось в рамках визита российской делегации, в состав которой вошли генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и руководитель Архитектурной мастерской "АММА" Максим Атаянц. Делегация провела встречи с министром культуры Сирии, руководством национального музея Оммана и подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом древностей и музеев Сирии по сохранению культурного (археологического) наследия.

"В Дамаске сегодня открыта выставка "Две Пальмиры", на которой через фотографии показано сходство Пальмиры и Санкт-Петербурга. Как известно, Петербург называли Северной Пальмирой, сравнивая Екатерину Великую с царицей Зенобией, оба города становились перекрестком торговых путей. На выставке представлены современные фотографии Пальмиры и Петербурга и фотографии XIX века из научного архива ИИМК РАН, здесь можно увидеть серию фотографий-сопоставлений пальмирских и петербургских архитектурных памятников, репродукции английских и французских гравированных панорам и архитектурных чертежей Пальмиры, изданных в XVIII - начале XIX веков, формировавших тот образ Пальмиры, которым вдохновлялся и руководствовался Карл Росси, проектируя ансамбли Дворцовой площади и Театральной улицы, и исторические фотографии Санкт-Петербурга и Пальмиры XIX века из архива ИИМК РАН", - привела пресс-служба слова Соловьевой.

Замдиректора ИИМК РАН подписала соглашение с сирийским департаментом древностей о продолжении работы над 3D моделью Пальмиры, которую создают российские археологи.

Модель Пальмиры

Модель Пальмиры в формате 3D создают на основе фотоснимков, сделанных на месте с помощью современной аппаратуры, чтобы зафиксировать актуальное состояние памятников Пальмиры и выработать рекомендации по сохранению и восстановлению объекта мирового культурного наследия. Она будет дополнена цифровой моделью храма Бэла в Пальмире, которую создает архитектор Атаянц с группой коллег и программистов по архивным фотографиям с помощью фотограмметрических компьютерных методов. Модель в деталях повторит облик античного памятника до его разрушения в 2015 году.

В сентябре 2016 года команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством Натальи Соловьевой предприняла экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений 2015 года, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры. Российские археологи провели в этом году новую фотосъемку объектов всемирного наследия в Пальмире для того, чтобы дополнить 3D-модель.

Теги
СирияРоссияПиотровский, Михаил Борисович
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