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Неделя российского кино завершилась в Чехии

Организатором фестиваля выступила российская кинокомпания "Фреш-фильм"

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейская премьера фантастического триллера режиссера Егора Баранова "Аванпост" завершила в понедельник вечером "Неделю российского кино Flash Film Festival" в Чехии. Показ ленты, состоявшийся в одном из самых престижных пражских кинотеатров "Синема-сити", сопровождал аншлаг. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль, организатором которого являлась российская кинокомпания "Фреш-фильм", с 19 ноября проходил в Праге и городе Карловы Вары на западе Чехии", - сказал корреспонденту ТАСС его генеральный продюсер Армен Ананикян. "Неделя российского кино стала первым мероприятием "Фреш-Фильм", где чешский зритель смог в полной мере познакомиться с современным российским кинематографом и яркими звездами кино", - подчеркнул он.

В программу смотра были включены более 25 лент различных жанров и форматов. Среди них картины: "Герой", "Тайна печати дракона", "Ван Гоги", "Одесса", "Текст", "Выше неба", "Трезвый водитель" и "Как я стал русским".

Показы были организованы при поддержке Министерства культуры РФ и под эгидой посольства России в Чехии.

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ЧехияРоссия
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