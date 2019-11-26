Концерт фортепианной музыки прошел в посольстве России в США

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Концерт в исполнении пианистов - участников Балтиморского международного фестиваля фортепианной музыки - состоялся в понедельник вечером в посольстве России в США. На мероприятии в Золотом зале представительского здания российской дипломатической миссии присутствовал посол РФ Анатолий Антонов, российские и иностранные дипломаты, а также журналисты и другие гости.

Перед началом выступления к собравшимся обратился художественный руководитель фестиваля, пианист Юрий Шадрин. Он и раньше приезжал в российское посольство с собственными концертами, однако в этот раз выступил в роли организатора. Музыкант рассказал, в чем заключается основная идея этого проекта, позволяющего молодым артистам одновременно продемонстрировать собственные способности и научиться мастерству у профессионалов. "Мы приглашаем величайших, легендарных артистов в Балтимор, чтобы они поделились своими знаниями и опытом с нашими молодыми артистами, которые станут профессионалами. Но значительная часть нашей программы включает в себя детей, которые не являются профессионалами, которые приходят к нам, у которых есть страсть к музыке, которые хотят больше узнать об этом", - объяснил Шадрин.

По его словам, дети занимаются под руководством известных музыкантов. Но даже если многие из них в итоге так и не станут профессиональными исполнителями, все они, тем не менее, приобретут ценный опыт и начнут любить и чувствовать музыку.

Российское посольство решило поддержать образовательный проект и организовало выступление молодых музыкантов на своей площадке. В Золотом зале выступили участница фестиваля из Китая Цзыхань Чжу, американка Анна Брэй и пианист из ЮАР Лео Гевиссер. Они исполнили произведения Фредерика Шопена, Ференца Листа, Николая Капустина и Феликса Мендельсона.

В завершение вечера отрывок из "Фортепианного трио №1 ре минор" Мендельсона исполнили сами преподаватели, обучающие молодых музыкантов: виолончелист Исмар Гомеш, скрипач Никита Борисевич и пианистка Тянь Лу.