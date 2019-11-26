Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд мировых сборов в первые выходные проката

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) кинокомпании The Walt Disney Company установил рекорд мировых кассовых сборов для мультипликационной картины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в американском прокате картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать $130 млн, а в зарубежном - $228,2 млн. Таким образом "Холодное сердце 2" с мировыми сборами в размере $358,2 млн побил рекорд, установленный ранее другой лентой, также созданной The Walt Disney Company. "История игрушек 4" (Toy Story 4), вышедшая на экраны 21 июня 2019 года, собрала в общей сложности $238 млн. Вторая часть "Холодного сердца" вышла на экраны 22 ноября.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. Мультфильм получил премию "Оскар" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня".

По мотивам "Холодного сердца" в 2018 году был поставлен мюзикл, который сейчас идет в одном из бродвейских театров Нью-Йорка. В парке развлечений Disney World создана отдельная секция, посвященная мультфильму.