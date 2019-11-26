{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд мировых сборов в первые выходные проката

Сиквелу о приключениях Эльзы и Анны удалось собрать $130 млн в американском прокате и $228,2 млн - в зарубежном

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) кинокомпании The Walt Disney Company установил рекорд мировых кассовых сборов для мультипликационной картины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в американском прокате картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать $130 млн, а в зарубежном - $228,2 млн. Таким образом "Холодное сердце 2" с мировыми сборами в размере $358,2 млн побил рекорд, установленный ранее другой лентой, также созданной The Walt Disney Company. "История игрушек 4" (Toy Story 4), вышедшая на экраны 21 июня 2019 года, собрала в общей сложности $238 млн. Вторая часть "Холодного сердца" вышла на экраны 22 ноября.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. Мультфильм получил премию "Оскар" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня".

По мотивам "Холодного сердца" в 2018 году был поставлен мюзикл, который сейчас идет в одном из бродвейских театров Нью-Йорка. В парке развлечений Disney World создана отдельная секция, посвященная мультфильму.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Все мы здесь не в своем уме: тест по сказкам Льюиса Кэролла
Насколько хорошо вы помните приключения Алисы?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС