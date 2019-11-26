Теодор Курентзис останется худруком Дягилевского фестиваля в Перми в 2020 году

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Дирижер Теодор Курентзис, покинувший в августе 2019 года Пермский академический театр оперы и балета, останется художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми в 2020 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе театра.

Теодор Курентзис летом 2019 года принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. Краевое Минкультуры сообщало, что он останется худруком международного Дягилевского фестиваля в Перми. При этом Курентзис высказал пожелание, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона. Но ведомство было готово заключить соглашение о сотрудничестве о проведении Дягилевского фестиваля с фондом "MusicaAeterna", напрямую заключить договор с Курентзисом не представлялось возможным. В сентябре театр начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса.

"Договор подписан между театром и Теодором. Договор о художественном руководстве Дягилевского фестиваля в 2020 году", - сказала собеседница агентства.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в этом городе. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Следующий Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 12 по 21 июня 2020 года.