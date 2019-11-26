Создатели фильма о "деле Бейлиса" рассчитывают на поддержку Минкультуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Творческая команда кинопроекта о громком судебном процессе Российской империи - "деле Бейлиса" - рассчитывает на поддержку со стороны Министерства культуры РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнитель одной из главных ролей, актер Сергей Безруков.

В центре сюжета - история судебного процесса по делу об убийстве в 1911 году ученика Киево-Софийского духовного училища. Одна из версий гласила, что убийство было ритуальным, процесс имел международный резонанс.

"Мы будем подаваться в Минкульт, поскольку Фонд кино сказал, что все-таки это проект Минкульта больше, поэтому посмотрим. Я надеюсь [на поддержку], потому что это очень сильная история, очень нужная и важная", - сказал Безруков.

Актер рассказал, что сыграет в фильме роль адвоката Александра Сергеевича Зарудного. "Уникальный адвокат, уникальная личность, поэтому, конечно же, для меня сыграть Зарудного - большая честь", - сказал он.

Режиссером картины и автором сценария (совместно с Тимуром Эзугбая) является супруга Безрукова Анна Матисон. Как сообщал ТАСС продюсер Андрей Савельев, планируется, что проект будет носить название "Кровавый навет". Предполагается, что фильм будет создаваться в копродукции с Францией и Италией.