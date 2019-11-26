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Безруков сыграет разведчика в фильме Франдетти о фронтовой актерской бригаде

Роли в кинокартине "Счастье мое" также исполнят Дан Розин, Дарья Авратинская, Филипп Рейнхардт и другие артисты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Сергей Безруков сыграет роль разведчика-наставника в музыкальной картине Алексея Франдетти "Счастье мое", которая рассказывает о судьбе молодых актеров в годы Великой Отечественной войны.

"Это дебют [Франдетти] в кино, это первая его картина, и она будет музыкальная - про молодых людей, про актерскую труппу в годы Великой Отечественной войны. Там у меня небольшая роль наставника, человека из разведки, который наставляет ребят, который за них переживает", - рассказал Безруков ТАСС.

В официальном паблике кинопроекта "Счастье мое" в социальной сети "ВКонтакте" ранее отмечалось, что фильм планируется снять и выпустить в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм расскажет о подвиге молодых артистов, выступавших перед бойцами Красной армии под немецкими пулями. В актерском составе картины также Дан Розин, Дарья Авратинская, Филипп Рейнхардт и другие артисты.

Теги
Безруков, Сергей Витальевич
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