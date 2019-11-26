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Фестиваль духовной музыки "Адвент" в Москве откроется посвящением Гие Канчели

Концерт пройдет в кафедральном соборе Святых Петра и Павла 1 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Концерт памяти грузинского композитора Гии Канчели (1935-2019) 1 декабря в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве откроет VI Международный фестиваль духовной музыки "Адвент". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры РФ.

"Фестиваль откроется концертом, посвященным памяти Гии Канчели - великого композитора и человека, с которым мир простился в этом году. В программу, кроме музыки Канчели, вошли сочинения его современников - Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Микаэла Таривердиева, композиторов, покоривших несколько поколений слушателей на всем постсоветском пространстве", - отметили в пресс-службе.

В исполнении титулярного органиста Папской капеллы св. Михаила в Мадриде Даниэля Сальвадора, сопрано Людмилы Михайловой, скрипача Константина Казначеева, виолончелиста Александра Гулина и ансамбля Collegium Musicum "Тихая молитва" Канчели, Trisagion ("Трисвятое") и Annum per Annum Пярта, "Две маленькие пьесы для органа" Шнитке и ария из Первого концерта для органа "Кассандра" Таривердиева.

Также в программе фестиваля "Адвент", который продлится до 5 января, - выступление Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина, Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова и дирижера Владимира Юровского, вокального ансамбля Intrada, органистов Федора Строганова и Александра Фисейского.

Гия Канчели - народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии. Умер 2 октября 2019 года в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии (1930-2019). В их числе такие ленты, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986). Композитора похоронили в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей.

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