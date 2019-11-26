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Год театра в России

Мировая премьера спектакля "Игрушки" пройдет в Петербурге на фестивале NET

Показ работы театральной компании SIGNA пройдет в Музее стрит-арта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль NET (Новый европейский театр) в нынешнем году впервые будет представлен в Петербурге в полном формате благодаря проходящей здесь Театральной олимпиаде. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС член Международного комитета Театральной олимпиады, художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

По этой программе в среду в Петербурге состоится мировая премьера датского спектакля "Игрушки". Показ работы театральной компании SIGNA (Копенгаген) пройдет на необычной площадке - в Музее стрит-арта на шоссе Революции.

"Одна из задач Театральный олимпиады - представить зрителям широкий спектр современного мирового театра, от классики до смелых экспериментов мастеров нового поколения. Вот почему для нас было так важно включить в программу Олимпиады работы участников Международного фестиваля NET, который известен своими новациями. До сих пор он проходил в Москве с показом в Петербурге отдельных спектаклей, а на этот раз в рамках Олимпиады петербургские зрители впервые увидят всю программу Нового европейского театра. И здесь нас ждет много интересного", - сказал Фокин.

"Игрушки" - это сайт-специфический проект датской театральной компании SIGNA, созданный специально для NET и Театральной олимпиады. Команда мастеров иммерсивного театра впервые работает в России, "выстроив" спектакль в Музее стрит-арта на территории действующего Завода слоистых пластиков. Там "Игрушки" пройдут вплоть до 14 декабря. Со дня премьеры и до того момента, когда проект будет закрыт, сценарий, по замыслу его создателей, будет развиваться и обрастать новыми смыслами, обогащаясь личным опытом перформеров.

Основатели художественного коллектива SIGNA и Артур Кестлер создают каждый своей проект, как нечто уникальное. Его невозможно вывезти на гастроли, ибо это не просто спектакль, а скорее созданные в трехмерном пространстве параллельные миры, в которых зритель, как правило, долго обживается, но которые в конце концов начинают восприниматься как самая что ни на есть подлинная реальность.

Одно из ключевых событий Года театра в 2019 году - Театральная олимпиада - вобрало в свою программу гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы ведущих театральных деятелей мира. Основная площадка Олимпиады - Александринский театр в Санкт-Петербурге. Олимпиада примет спектакли из 22 стран, покажет лучшие спектакли России, всего в программе более 100 российских и зарубежных постановок. В этом году Олимпиада проходит в 9-й раз, и впервые в своей истории - одновременно в России и Японии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГод театра в России
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