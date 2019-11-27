Осенние торги аукциона современного искусства Vladey принесли более €1,6 млн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Осенние торги первого в России аукциона современного искусства Vladey, которые прошли в фонде культуры "Екатерина" в Москве, завершились с результатом €1,62 млн. Среди прочего с молотка ушли две редкие работы Виктора Цоя, датированные 1988 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе аукциона в среду.

"Во вторник, 26 ноября, в фонде культуры "Екатерина" состоялись осенние торги Vladey. На аукционе было представлено 119 лотов. Общая выручка составила €1,62 млн (все цены указаны с учетом комиссии аукциона)", - сказали в пресс-службе.

Топ-лотами осенних торгов стали работы Валерия Кошлякова: картина "Волчица в музее" из серии "Музеи" 1997 года была продана за €156 тыс. (при эстимейте €60-80 тыс.), а триптих 1991 года на тему римских руин ушел за €138 тыс. (при эстимейте €50-70 тыс.).

Среди рекордсменов организаторы выделяют две работы Олега Васильева "Свобода в ночном тумане" (€144 тыс.) и "Лес вокруг" (€120 тыс.), диптих Семена Файбисовича "Нарциссы перед зеркалом" (€103 тыс.), картина Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "Мосфильм" (€78 тыс.), работа Лидии Мастерковой "Композиция. Прилуки" (€73 тыс.), Олега Целкова "С головой на голове" (€48 тыс.).

На аукционе был представлен тематический блок Поколения "АССА". В этом разделе наилучших результатов достигли полотно Тимура Новикова "Самолет" (€60 тыс.) и две редкие работы Виктора Цоя, датированные 1988 годом (€12 тыс. и €11 тыс.). Авторские рекорды на торгах установили Егор Кошелев "Алхимик в своем кабинете" (€23 тыс.) и Иван Разумов "Снежинка" (€19 тыс.).

"Отличные результаты аукциона показали всем, что рынок современного искусства находится в хорошем состоянии, обладает громадным потенциалом и глубиной. И это при полном отсутствии иностранных покупателей и музейных коллекций. Vladey - центр продаж современного российского искусства. Результаты его торгов и есть главный индикатор его состояния. И это состояние - пациент здоров, его рост органичен. Лечение и таблетки не понадобятся", - говорит глава Vladey Владимир Овчаренко.