Александр Паль сыграет в новом фильме Михаила Сегала

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Актер Александр Паль получил главную роль в новом фильме Михаила Сегала "Глубже", сообщает пресс-служба компании, занимающейся прокатом картины.

"Мне позвонил режиссер Миша Сегал, поделился замыслом и сказал, что от выбора актера будет зависеть персонаж фильма при написании сценария. Я с щенячьим воодушевлением воспринял сюжет и своего героя. Он человек глубокого ума, творец, ищущий, вечно терзающий себя мыслями об искусстве", - передает пресс-служба слова Александра Паля.

В пресс-службе рассказали, что создатели картины пока не раскрывают подробности сюжета нового фильма. "Сейчас мы не раскрываем подробностей сюжета, единственное, что могу сказать, что тема очень интересная и острая, но на данном этапе пока режиссер предпочитает не раскрывать подробности сюжетной линии. Пока мы можем сказать только, что это история о Романе, который является специалистом по глубине", - отметил собеседник агентства.

По его словам, у создателей картины есть планы на участие в крупных международных кинофестивалях. "Картина сейчас в постпродакшне, она монтируется, пока мы не подавали заявки, но в планах участие на кинофестивалях категории "А", будем подаваться, как фильм будет готов", - добавили в пресс-службе.

В картине также сыграют Любовь Аксенова, Игорь Угольников, Игорь Верник, Олег Гаас, Сергей Бурунов, Владимир Симонов и другие артисты. Выход фильма в прокат запланирован на 2020 год, сьемки проходят в Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве.

Александр Паль - российский актер театра и кино. Лауреат кинофестиваля "Кинотавр" 2015 года за лучшую мужскую роль (фильм "Тряпичный союз"). Михаил Сегал - российский режиссер, сценарист (фильмы "Франц + Полина", "Слоны могут играть в футбол").