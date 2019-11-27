Лауреат премии "Оскар" Асгар Фархади примет участие в Хайнаньском кинофестивале

САНЬЯ /Китай/, 27 ноября. /ТАСС/. Иранский кинорежиссер, Асгар Фархади, обладатель премии "Оскар" за фильм "Коммивояжер", примет участие во втором Международном кинофестивале острова Хайнань, который пройдет с 1 по 8 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Фархади выступит на проводимых в рамках фестиваля тематических форумах, встречах с кинематографистами и любителями кино.

Кроме Фархади в празднике кино будут участвовать японский кинорежиссер Киёси Куросава и его коллега из Гонконга Стэнли Кван.

На втором Международном кинофестивале острова Хайнань будут представлены киноленты из десятков стран, в нем примут участие кинематографисты со всего мира. Программа фестиваля предусматривает кинопоказы под открытым небом на берегу моря и проведение форума российско-китайских кинопроизводителей.

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в декабре 2018 года. Этот киносмотр официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.

На втором кинофоруме впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.