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Работы известных художников Кулика и Бартенева представили на выставке в Москве

Выставка "This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке" пройдет в ММОМА с 28 ноября по 26 января

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММОМА) представил в среду выставку "This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке", объединяющую работы Виктора Пивоварова, Павла Пепперштейна, Олега Кулика, Андрея Бартенева и других авторов из собрания мецената и перформера. Выставка будет открыта для посетителей с 28 ноября по 26 января.

"Сейчас в его коллекции более 120 работ, а мы показываем только 50. Здесь не только работы из собрания современного искусства, а еще дюжина книг из библиотечной коллекции Волкова, которая включает в себя раритеты, в том числе прижизненные издания всевозможных классиков англо-американской философии", - рассказал куратор проекта Федор Павлов-Андреевич.

Многие выставленные арт-объекты так или иначе связаны с событиями из жизни коллекционера. В экспозицию вошли работы Олега Кулика из серии Memento mori, композиции Дмитрия Гутова "Шуберт" и Анатолия Осмоловского из серии "Хлеба" и полотно Владимира Дубосарского и Александра Виноградова "Зима" из серии "Времена года". Помимо этого, гости выставки увидят работы Ивана Горшкова, Константина Звездочетова, Ирины Кориной, творческого объединения МишМаш, Гоши Острецова, Александра Повзнера, Тимофея Ради и других.

В центре экспозиционного зала находится коридор, в котором собраны редкие философские книги Иммануила Канта, Рене Декарта, Фрэнсиса Бэкона, изданные в XVII-XX веках. По словам архитектора выставки Екатерины Бочавар, представленные труды имеют особые требования к хранению. "Есть определенные правила, как они могут экспонироваться в музее, поэтому мы их отделили", - пояснила она.

Павлов-Андреевич также отметил, что каждые 20 минут начинается аудиоэкскурсия: сам куратор и Волков рассказывают об арт-объектах. "Экскурсия сопровождается светом, он плывет от работы к работе, а голоса рассказывают о них, причем здесь не заученный текст, а живой разговор", - добавил он.

О владельце коллекции

Дмитрий Волков - предприниматель, философ, собиратель искусства и меценат. Он оказывает поддержку многочисленным проектам в области современного искусства, в том числе музеям "Гараж" и ММОМА. Волков стал одним из меценатов, поспособствовавшим передаче работ российских художников в дар Центру Помпиду в Париже в рамках проекта "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000 годов". Также по инициативе Волкова и профессора Вадима Васильева в 2009 году основан Московский центр исследования сознания - научно-исследовательское подразделение при философском факультете МГУ.

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