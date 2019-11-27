Конкурс на реставрацию комплекса РГИСИ в Петербурге объявят в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Конкурс на проект реставрации главного корпуса старейшего театрального вуза страны - Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) планируется объявить осенью 2020 года. Об этом сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Сейчас сделали первый проект научно-изыскательский, современный проект реставрации, первая часть этого проекта сделана. Решение о том, чтобы заказать весь проект, основываясь на этих изысканиях, было принято в начале года. С начала года вуз погряз в бюрократической трясине. Мы из трясины сегодня вылезли, в течение двух недель будет объявлен конкурс о проектировании, после этого, надеемся, что шесть-девять месяцев - проектирование, сразу после этого будет объявлен конкурс о реставрационных работах, при оптимистичном сценарии - это осень следующего года", - сказал министр.

Он отметил, что речь идет о полной реставрации здания, которое является памятником культурного наследия федерального значения. "В планах министерства - полная реставрация этого здания, приведение его в порядок в соответствие с тем высоким уровнем архитектуры и истории этого особняка, раскрытие его для более эффективного ведения преподавательской работы, плюс приведение в порядок комплекса напротив", - добавил Мединский.

Как отметили в пресс-службе РГИСИ, работы по ремонту и реставрации с приспособлением под современное использование в Главном корпусе (Моховая, 34) планируется провести до 2024 года. Такие же работы проведены в учебном корпусе РГИСИ по адресу Моховая, 33-35 (тоже является памятником культурного наследия федерального значения). Последнее здание в начале XX века было Тенишевским коммерческим училищем, где в 1900-1907 годы учились Осип Мандельштам, Владимир Набоков, литературовед Виктор Жирмунский.

РГИСИ основан в 1779 году и является крупнейшим в Европе научно-образовательным центром, готовящим специалистов всех основных театральных профессий. В его состав входят семь факультетов, которые объединяют 18 кафедр, где преподают такие практики и теоретики современного театрального искусства, как Лев Додин, Валерий Фокин, Эдуард Кочергин, Григорий Козлов, Андрей Могучий и многие другие.

Среди выдающихся выпускников института - Аркадий Райкин, Георгий Жженов, Нина Ургант, Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Константин Хабенский, Елизавета Боярская и другие артисты.