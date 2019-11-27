Минкультуры проработает вопрос открытия новых музыкальных кадетских корпусов при вузах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Департамент науки и образования Министерства культуры РФ рассмотрит целесообразность открытия новых музыкальных кадетских корпусов при подведомственных вузах. Соответствующее поручение озвучила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на коллегии ведомства в среду.

"Два поручения департаменту [науки и образования Министерства культуры РФ]: обеспечить участие в мероприятиях в Москве ко Дню Победы и проекте "Спасская башня детям", а также подготовить предложения по целесообразности открытия новых [музыкальных] кадетских корпусов", - зачитала решение коллегии замминистра.

Также Манилова предложила подумать над программой подготовки педагогов для кадетских корпусов и организацией мастер-классов.

На сегодняшний день музыкальные кадетские корпуса действуют при Московском государственном институте культуры, Северо-Кавказском государственном институте искусств в Нальчике и Краснодарском государственном институте культуры.