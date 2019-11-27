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В Чечне приступили к съемкам фильма "Хеллоу, Грозный!"

Бюджет фильма составит около 1 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Съемки короткометражки "Хеллоу, Грозный!", которая войдет в киноальманах "Россия историй" в 2020 году, начали снимать в Чечне. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Шамиль Агаев.

"Мы начали съемки короткометражки о чеченском хирурге Адаме, который прожил всю жизнь в Европе и вернулся на историческую родину доказать отцу и возлюбленной, что он настоящий чеченец. Новелла войдет в полнометражный киноальманах "Россия историй", который мы с коллегами из Екатеринбурга Big Bag Films собираемся выпустить в следующем году в российский прокат при финансовой поддержке Росмолодежи. Получится что-то вроде картины "Париж, я люблю тебя", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, съемки новеллы в Грозном осуществляются также на средства Фонда президентских грантов. "Сценарий фильма "Хеллоу, Грозный!" получил диплом как лучший игровой проект на всероссийском питчинге для начинающих кинематографистов. Бюджет около 1 млн рублей. Пока это мой самый амбициозный проект продолжительностью 25 минут, до этого больше 7 минут я ничего не снимал. Если справлюсь с этим проектом, следующим этапом станет полнометражный фильм", - добавил Агаев.

Съемки короткометражки начались в среду в аэропорту и центре города, продлятся до конца недели. Главные роли сыграют чеченские актеры Иса Дадаев и Петимат Мезиева, также в съемках в роли чиновника из Лондона участвуют швейцарский актер Филипп Рейнхардт и американец Майкл Шлапп.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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