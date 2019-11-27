В Калининграде открылась российско-литовская выставка участников арт-пленэра

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка работ 16 российских и литовских художников - участников арт-пленэра "Палитра Донелайтиса" открылась в среду в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного историко-художественного музея, который выступил организатором проекта живописцев двух стран и самой выставки.

"На выставке представлены 30 живописных работ шестнадцати мастеров из России и Литвы, созданные ими во время арт-пленэра под названием "Палитра Донелайтиса". Он проходил в конце сентября в поселке Чистые Пруды (бывший Тольминкемис) Нестеровского района, на территории которого располагается музей Кристионаса Донелайтиса - выдающегося литовского поэта XVIII века, основоположника реалистического направления в литовской литературе, автора всемирно известной поэмы "Времена года", - рассказали в пресс-службе.

Художники, получившие уникальную возможность прикоснутся к наследию классика, широко представленного в музейных экспозициях, запечатлели на своих полотнах холм, где среди вековых деревьев стоит небольшое белое здание бывшей лютеранской кирхи, скромный пасторский дом недалеко от него, где жил и творил Донелайтис, а также природу заповедного места, в окружении которой находился священник и поэт-просветитель.

Приветствуя участников торжественной церемонии выставки атташе по культуре Генерального консульства Литовской республики в Калининграде Раминта Гечевичиене подчеркнула, что "такие мероприятия способствуют углублению и укреплению творческих, культурных связей между нашими соседними регионами и странами". "Атмосфера гостеприимства, и даже погода - настоящая золотая осень - благоприятствовали творчеству художников в дни пленэра", - сказала она.

В музее отметили, что пленэр и выставка работ его участников организованы в рамках Международного проекта приграничного сотрудничества "Культурное наследие в приграничном регионе - для туризма и сотрудничества" Программы приграничного сотрудничества "Россия - Литва 2014-2020". Программа призвана способствовать продвижению и расширению сотрудничества и добрососедства в приграничных регионах Литвы и России.

Все 30 живописных работ, созданные участниками арт-пленэра переданы в коллекцию Калининградского областного историко-художественного музея. До 17 декабря их смогут увидеть посетители открывшейся сегодня выставки.