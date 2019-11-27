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Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" открылся в Туле

В нем участвуют около 1,2 тыс. российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей

ТУЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Пятый Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" в среду открылся в Туле в рамках международного культурного проекта "Российские вечера в Италии - культура и искусство вне границ". В нем участвуют около 1,2 тыс. российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей, сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Фестиваль пройдет в Туле в пятый раз, он объединяет вокалистов, дирижеров, танцоров не только из России и ближнего зарубежья, но и из Европы. В этом году в рамках фестиваля пройдут два международных конкурса хоровых дирижеров и хоровых исполнителей", - сказала Рыбкина на брифинге перед открытием фестиваля.

Конкурсу хоровые исполнителей присвоено имя Александра Александрова - композитора, профессора Московской консерватории, автора музыки Государственного гимна России. Международный конкурс хоровых дирижеров получил имя дирижера, народного артиста России Иосифа Михайловского, которой около 40 лет возглавлял Тульский государственный хор и Тульскую областную филармонию.

В фестивале, по словам Рыбкиной, принимают участие около 1,2 тыс. коллективов и исполнителей, причем порядка 500 из них - представители Тульской области. Они с 27 по 30 ноября поборются за победу в номинациях "Хореография", "Вокал", "хоры и вокальные ансамбли", "Инструментальное творчество", "Оркестры", "Фольклорное творчество" и других. Учреждены пять Гран-при фестиваля, их обладатели представят Россию на Международном фестивале-конкурсе "Российские вечера в Италии", который пройдет в мае 2020 года в Сан-Марино.

По словам представителя Министерства образования Республики Италия по работе с творческими учебными заведениями Аннализы Спадолини, в рамках плана работы на предстоящие три года планируется организовать культурный обмен между школами искусств и музыкальными школами итальянских городов и Тульской области. "Мы подписали партнерские соглашения с организаторами фестиваля. Надеюсь, что после посещения учебных заведений на тульской земле мы сможем перейти к переговорам и подписанию, возможно, договоров о намерениях с учебными заведениями и, может быть, с администрацией Тулы и правительством Тульской области о возможности поездок итальянских детей в Россию, а также по ответному приему российских учеников ", - сказала Спадолини.

Международный многожанровый фестиваль "Итальянские вечера в России" проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области, Министерства образования Италии и почетного консульства РФ в Италии. Он является частью международного культурного проекта "Российские вечера в Италии - культура и искусство вне границ", который стартовал в 2015 году и направлен на развитие дружеских культурных отношений между странами.

Теги
ИталияРоссияТульская область
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