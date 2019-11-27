Театр балета Эйфмана отметил 30-летие выступлений в Париже спектаклем "Анна Каренина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана представил в среду на сцене парижского Дворца конгрессов постановку "Анна Каренина", которой отметил 30-летие регулярных выступлений в столице Франции. Как сообщил ТАСС художественный руководитель труппы, народный артист России Борис Эйфман, парижский сезон продлится до 30 ноября и завершит европейский тур театра, включивший выступления в Нанте, Монпелье, Лионе, Марселе, Ницце и Бордо.

"Мы впервые приехали в Париж на гастроли в 1989 году, и в нынешний приезд мы как бы отмечаем 30-летие наших выступлений во французской столице. И эти юбилейные для нас гастроли - они очень важные, волнительные. Парижане знают, что такое современный балет, но им все-таки всегда интересно понять, в чем секрет современного русского балета, потому что мы совершенно не похожи на западные труппы модерна", - сказал хореограф.

Труппа, по его словам, "сохраняет дух и традиции русского балетного театра, но на совершенно новом этапе и хореографии, и технологии, поэтому мы создали репертуар, который сегодня очень востребован и интересен парижанам". Театр был на гастролях в Париже в это же время в 2018 году, и, как итог того успеха, артисты по просьбе принимающей стороны повторяют показы балетов "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол" - одни из наиболее успешных и востребованных спектаклей театра Эйфмана, в которых, как считают в труппе, наиболее ярко отражена его художественная самобытность.

"Анна Каренина" была выпущена 14 лет назад, "Роден" - восемь. Они были неоднократно представлены на разных сценах, в том числе на французской.