На аукционе Christie's продали прижизненное издание романа "Евгений Онегин"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина было продано за £118,8 тыс. ($153 тыс.) на состоявшемся в среду в Лондоне аукционе "Россия: выдающиеся книги и манускрипты". Об этом говорится на сайте аукционного дома Christie's, организовавшего торги, итоговая выручка которых составила £2,13 млн ($2,75 млн).

Полный комплект "Евгения Онегина" в зеленом марокеновом переплете, выпущенный типографией Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге, включает в себя первое прижизненное издание глав I, III-VIII, а также второе прижизненное издание главы II.

Первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама "Камень", выпущенное в петербургском издательстве "Акмэ" в 1913 году на средства автора, было продано за £175 тыс. ($226 тыс.), что почти вдвое выше оценочной стоимости книги. "Данный экземпляр находился в собственности Мандельштама на протяжении 23 лет, после чего с дарственной надписью был в июле 1936 года вручен поэту и критику Сергею Рудакову", который тесно общался с Мандельштамом и его женой во время их воронежской ссылки, отметили в Christie's.

За £62,5 тыс. ($80 тыс.) ушло с молотка редкое первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Сборник стихов Марины Цветаевой "Вечерний альбом", выпущенный в 1910 году тиражом 500 экземпляров на средства автора, был реализован за £47,5 тыс. ($61 тыс.).

В общей сложности вниманию коллекционеров были представлены почти две сотни редких книг и манускриптов, охватывающих четыре столетия: от томов XVII-XVIII веков на церковнославянском до первых светских изданий, включая учебное пособие по математике Леонтия Магницкого, а также произведения ведущих авторов "золотого века" русской литературы. Среди авторов книг, которые были выставлены на торги: Пушкин, Гоголь, Крылов, Достоевский, Толстой. Среди лотов были также научные труды Лобачевского, Менделеева, переводы работ Чарльза Дарвина, Томаса Мальтуса и Адама Смита. Литература ХХ века была представлена на торгах произведениями Ахматовой, Есенина, Мандельштама, Маяковского, Цветаевой и других авторов.

Аукцион состоялся в рамках недели торгов предметами русского искусства, которые традиционно проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Christie's в ней также принимают участие такие дома, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.