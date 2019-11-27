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Урин: премьера "Гостиного двора" откладывается, спектакль нуждается в доработке

Этот спектакль ставит молодой режиссер, которому нужно еще время, чтобы довести постановку до уровня, соответствующего уровню Большого театра, пояснил генеральный директор театра

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Гостиный двор", которая должна была состояться на Камерной сцене Большого театра 29, 30 ноября и 1 декабря 2019 года, откладывается. Спектакль нуждается в доработке, пояснил ТАСС в среду генеральный директор театра Владимир Урин.

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"Премьера переносится на более поздний срок - скорее всего, она состоится в апреле 2020 года. Спектакль нуждается в доработке, потому что его ставит молодой режиссер, которому нужно еще время, чтобы довести постановку до уровня, соответствующего уровню Большого театра", - сказал Урин.

О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно. Билеты на первые представления, которые планировалось показать 29, 30 ноября и 1 декабря этого года, подлежат сдаче в кассы. Вместо представлений оперы "Гостиный двор", намеченных на 31 января, 1 февраля и 2 февраля 2020 года, будут даны представления оперы "Турок в Италии" Дж. Россини. Билеты действительны.

В апреле этого года, говоря о планах театра на предстоящий сезон, Урин сообщал, что будет поставлена одна из первых русских опер - комическая опера "Гостиный двор", написанная в XVIII веке композитором Василием Пашкевичем. Постановку осуществляет молодой режиссер Глеб Черепанов, который также выступает автором редакции либретто, за дирижерским пультом будет Филипп Чижевский.

Теги
РоссияУрин, Владимир Георгиевич
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