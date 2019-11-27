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Фильм Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выходит в прокат

Генеральный продюсер выпускавшей фильм компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец отметил, что создатели картины советовались со вдовой футболиста Валентиной Яшиной. Главную роль сыграл актер Александр Фокин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Биографическая спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского, рассказывающая об истории жизни и спортивной карьеры легендарного советского вратаря, выходит в четверг в российский прокат.

Генеральный продюсер выпускавшей фильм компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец отметил, что создатели картины советовались со вдовой футболиста Валентиной Яшиной. "Надо отметить, что Валентина Тимофеевна - женщина серьезная, критически настроенная к творческим проектам, ей важно соответствие внутреннего состояния героя чувствам прототипа. Но нам удалось ее убедить, сценарий под ее чутким руководством писал великолепный драматург Владимир Валуцкий, которого, к сожалению, уже нет с нами. Она вычитывала сценарий и вносила свои поправки", - сказал он.

Главную роль в ленте сыграл актер Александр Фокин. Также в картине задействованы Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Ян Цапник и другие артисты.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился, что для него Яшин стоит в одном ряду с такими великими личностями как академик Сахаров, писатель-фронтовик Виктор Астафьев, Юрий Алексеевич Гагарин. "Это ряд людей, которые принадлежат не только Советскому Союзу, России, нашей культуре. И этот фильм, конечно, о фантастической фигуре вратаря на все времена, вратаря страны, вратаря мира, Земного шара - Льва Ивановича Яшина", - добавил он.

О фильме

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

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