Выручка торгов предметами русского искусства MacDougall's составила $4 млн

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Выручка по итогам торгов предметами русского искусства, проведенных в среду вечером аукционным домом MacDougall's, превысила £3 млн ($4 млн по текущему курсу). Об этом говорится в сообщении, распространенном MacDougall's.

Топ-лотом торгов работами признанных мастеров русской живописи стала картина авангардистки Натальи Гончаровой (1881-1962 годы) L'Espagnole ("Испанка"), которая была продана за £948 тыс. ($1,22 млн). Работа входит в знаменитый цикл 1910-1930 годов "Испанки", который, как подчеркивают в MacDougall's, "стал визитной карточкой художницы на больших международных выставках и в частных собраниях" и принес ей мировую славу.

"На протяжении всей творческой биографии Гончарова переосмысливала образы испанок, которые становятся все глубже и драматичнее с приобретением жизненного опыта", - отмечается в комментарии аукционного дома.

За £560 тыс. ($722 тыс.) ушел с молотка "Портрет моего отца" творившего в иммиграции русского художника Павла Челищева (1898-1957 годы). Созданный в 1939 году сюрреалистический портрет происходит из собрания близкого друга Челищева Линкольна Кирштайна - основателя труппы Нью-Йорк Сити балет. "Импресарио высоко ценил творчество художника, обладал крупной коллекцией его произведений, основная часть которой завещана нью-йоркскому Музею американского искусства Уитни, а в последние годы жизни написал замечательную и по сей день самую влиятельную монографию о творчестве этого великого мастера," - отмечают в MacDougall's.

За £71,5 тыс. ($92 тыс.) была продана киноафиша снятого в 1926 году в СССР фильма "Борьба гигантов", оформленная авангардистом Ивана Клюном (1873-1943 годы). Не дошедшая до наших дней кинолента рассказывает о соперничестве двух магнатов, из-за которого страдают рабочие, в конце фильма устраивающие забастовку.

Нереализованными остались работы Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939 годы) "Купающиеся мальчики" и Бориса Кустодиева (1878-1927 годы) "Осень. Проводы студента" из коллекции советского физика, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы (1894-1984 годы).

"Русская неделя" в Лондоне

В ходе состоявшихся 25 ноября торгов произведениями современного русского искусства выручка MacDougall's превысила £1 млн ($1,3 млн по текущему курсу). Суммарная выручка торгов аукционного дома по итогам "русской недели" достигла £4,1 млн ($5,3 млн).

Оба аукциона состоялись в рамках недели торгов предметами русского искусства, которые традиционно проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо MacDougall's, в ней также принимают участие такие дома, как Christie's, Sotheby's, Bonhams. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.