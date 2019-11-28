Петербургский Театр эстрады им. Аркадия Райкина впервые открывает гастроли в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский Театр эстрады имени Аркадия Райкина, открывший в этом году юбилейный, 80-й сезон, впервые прибыл в столицу на гастроли, которые начнутся в четверг на сцене московского театра "Эрмитаж". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра имени Аркадия Райкина.

"Наш коллектив впервые за свою 80-летнюю историю приехал на гастроли в столицу. Выступления пройдут с 28 по 30 ноября на сцене московского театра "Эрмитаж", где будут показаны три лучших спектакля нашего репертуара, созданные при участии художественного руководителя коллектива, заслуженного артиста России Юрия Гальцева, ведущих актеров труппы и молодых артистов театра", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что Ленинградский театр эстрады и миниатюр "поселился" на Большой Конюшенной улице осенью 1939 года. "Его зал всегда был полон, зрители приходили сюда, чтобы забыть о житейских проблемах, увидеть любимых актеров и от души посмеяться", - поделилась представитель пресс-службы. По ее словам, такая популярность театра была безусловной заслугой его художественного руководителя, блистательного советского артиста Аркадия Исааковича Райкина, отдавшего этой сцене сорок лет своей жизни.

"В наши дни Театр эстрады все так же любим зрителями. Ныне его возглавляет Юрий Гальцев - актер удивительного дарования, один выход которого на сцену уже вызывает прилив зрительского счастья", - отметила собеседница агентства.

Сам Гальцев считает, что "театр сейчас очень разный". "Потому что и зритель тоже очень разный - у каждого свое представление, что такое хороший спектакль, какой должна быть современная постановка, о чем она должна говорить с публикой", - пояснил худрук.

"Кто-то любит авангард, кому-то нравятся классические мюзиклы", - продолжил он. Но главное, по его мнению, в другом. "История, которую рассказывают со сцены актеры, должна быть зрителю близка и понятна. Тогда может получиться спектакль, который публика действительно полюбит", - убежден Гальцев.

Три хита

Возглавляемый им театр покажет в Москве три своих хита.

28 ноября состоится московская премьера автобиографического музыкального спектакля Юрия Гальцева "Конопатая девчонка!" Согласно сюжету, действие происходит в аэропорту. Гальцев станет главным героем истории, разворачивающейся в зале ожидания, в коридорах и в баре аэровокзала. И сыграет он самого себя. "Ну, конечно же, это, так скажем, легкая пародия и сатира на самого себя", - уточнил артист.

29 ноября москвичи увидят спектакль "Шуры-Муры" по рассказам Василия Шукшина. Постановку осуществили Юрий Гальцев и Владимир Глазков, заняв в ней молодых актеров труппы. "Это серия миниатюр, яркая мозаика из кратких историй, смешных и грустных, забавных и лиричных, рассказывающих о жизни шукшинских "чудиков", - определила жанр спектакля представитель пресс-службы, добавив, что Лидия Федосеева-Шукшина, посетившая премьеру, была в полном восторге.

Заключительным аккордом гастролей 30 ноября станет настоящий хит репертуара Театра эстрады имени Аркадия Райкина - джазовый мюзикл с танцами и переодеваниями под названием "Шоу для настоящих леди", сказала собеседница агентства. Сюжет этой веселой музыкальной комедии хорошо знаком зрителям по голливудскому фильму "В джазе только девушки". Правда, спектакль представляет немного другую версию, наиболее близкую к реальным событиям: в начале 30-х годов прошлого века два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой депрессии, тайно переоделись в женщин-актрис и участвовали в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна.

"Спектакль поставил замечательный комедийный режиссер Владимир Глазков. Яркий, динамичный, с песнями, танцами и искрометным юмором, он сразу же полюбился публике и заслужил благожелательные отзывы критиков", - отметили в пресс-службе.