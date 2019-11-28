Вывеска с названием театра впервые появится на здании МХАТ им. Горького

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МХАТ им. Горького впервые установит вывеску на фасаде здания театра. Об этом в четверг журналистам сообщила исполнительный директор театра Татьяна Ярошевская.

"Через 10 дней на здании театра будет большая красивая вывеска, на которой будет написано "МХАТ имени М. Горького", - сказала она, добавив, что раньше вывески никогда не было на здании.

По словам директора, причинами появления выставки стало стремление руководства театра повысить узнаваемость учреждения: "москвичи смотрели на серое здание без обозначений, не могли понять, что это за театр".

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков, Ярошевская назначена исполнительным директором осенью 2019 года.