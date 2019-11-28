Труппа Мариинского театра представила балет "Дон Кихот" на главной сцене Пекина

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Балетная труппа Мариинского театра представила в четверг "Дон Кихота" на главной сцене Пекина - в Национальном центре исполнительских искусств. Как сообщили ТАСС в администрации театра, выступление проходит в рамках азиатского турне оркестра, оперной труппы и хора Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

В Пекине балетная труппа выступит четыре раза - артисты трижды представят "Дон Кихота", а 1 декабря состоится вечер балетов Михаила Фокина, в программе которого - "Жар-птица", "Шопениана" и "Шехеразада". После этого труппа отправится в Нанкин, где также даст четыре представления в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу.

Гастрольный тур творческих коллективов Мариинского театра по Азиатско-Тихоокеанскому региону проходит с 20 ноября по 11 декабря. За три недели артисты выступят на крупнейших площадках Азии. В программе гастролей по Китаю - выступления в Пекине, Нанкине, Шанхае и Гуанчжоу. В Японии творческие коллективы выступят в концертных залах Токио, Сакаи и Фукуоки, а в Южной Корее их выступлениями смогут насладиться жители Сеула.

Перед возвращением в Санкт-Петербург, 11 декабря, оркестр и Валерий Гергиев дадут два концерта на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.